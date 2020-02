«Loser» contre «clown de foire», la guerre est lancée

Le président, qui espère être réélu en novembre, s'en prend de plus en plus depuis quelques jours sur Twitter à l'ex-maire de New York, qu'il connaît bien et qu'il surnomme «Mini Mike», en référence à sa taille.

«Mini Mike Bloomberg est un LOSER qui a de l'argent, mais ne sait pas débattre, et n'a aucune présence, vous verrez», a tweeté jeudi, Donald Trump.

«Mini Mike, c'est un poids mort d'1,63 m qui ne veut pas débattre à la tribune avec des politiciens professionnels», a-t-il ajouté.

Mini Mike Bloomberg is a LOSER who has money but can’t debate and has zero presence, you will see. He reminds me of a tiny version of Jeb “Low Energy” Bush, but Jeb has more political skill and has treated the Black community much better than Mini! https://t.co/qIef5VhjDr