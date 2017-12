Un décès suite à l'attaque à la voiture bélier

Un homme de 83 ans est décédé après avoir été renversé lors d'une attaque à la voiture bélier la semaine dernière à Melbourne, en Australie, dans laquelle 17 autres personnes avaient été blessées, a annoncé samedi la police australienne. Antonios Crocaris, de nationalité australienne, est mort de ses blessures vendredi soir. Six autres blessés restent hospitalisés.

Saeed Noori, 32 ans, un Australien d'origine afghane avec des antécédents de drogue et de troubles psychologiques, avait délibérément foncé le 21 décembre avec sa voiture sur une foule de piétons dans un quartier du centre de Melbourne encore plus fréquenté qu'à l'accoutumée en cette période de fêtes. Selon la police, une des 18 inculpations pour tentative de meurtre dont fait l'objet l'auteur de l'attaque va devenir une inculpation pour meurtre. Après son arrestation, Saeed Noori a fait devant les policiers des «déclarations» à propos de voix, de rêves et du «mauvais traitement des musulmans», mais aucun lien avec un quelconque groupe terroriste n'a été établi. De possibles troubles psychiatriques le concernant ont été évoqués.

Cette attaque est survenue moins d'un an après un drame similaire. En janvier, une voiture avait délibérément foncé dans la foule dans le centre de Melbourne, faisant six morts. Canberra s'inquiète de plus en plus de la possibilité d'attaques terroristes et les autorités déclarent avoir déjoué 13 projets d'attentats ces dernières années.

(L'essentiel/AFP)