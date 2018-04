Les détails graveleux que CBS n'a pas osé diffuser

Attendue par de nombreux Américains friands de scandale, l'émission «60 Minutes» consacrée le 25 mars dernier à Stormy Daniels a apporté son lot de révélations. L'actrice porno, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump en 2006, a notamment assuré avoir été physiquement menacée en présence de sa fille.

De nombreux détails croustillants auraient cependant été tenus à l'écart des téléspectateurs. Selon l'avocat de Stephanie Clifford, Stormy Daniels, l'interview de sa cliente a en réalité duré deux heures, mais seules quinze minutes ont été diffusées par CBS, rapporte EW. D'après Michael Avenatti, la chaîne a choisi de ne pas diffuser les parties les plus graveleuses de l'entretien, dont celle où la star du X décrivait le pénis de Donald Trump.

Attorney Avenatti told NBC News' Megyn Kelly that the highly anticipated program showed only about 14 minutes of the two hours of interviews Daniels gave to the network — which included details to corroborate her claims of a sexual relationship with Trump. https://t.co/EKifxGgkps— Tracie (@traciemac_Bmore) 4 avril 2018

«Elle peut décrire en détail les parties génitales du président, a balancé l'avocat, invité de Megyn Kelly sur NBC. CBS, comme vous le savez, est une chaîne conservatrice. Beaucoup de choses dites lors de cette interview n'ont pas été diffusées dans la version finale.» L'avocat a par ailleurs affirmé que huit femmes devaient encore sortir de leur silence. Leurs accusations à l'égard de Donald Trump seraient «semblables» à celles de Stormy Daniels.

Lundi, sur le plateau d'Ellen DeGeneres, Seth Rogen s'est laissé aller à des confidences surprenantes, relève «Vanity Fair». L'acteur, qui a joué dans deux comédies avec Stormy Daniels, était au courant de sa liaison avec Donald Trump. «Je vais être honnête, il est bien possible qu'elle ait évoqué ce truc il y a environ dix ans», a raconté le comédien. «A l'époque, quand on demandait à une actrice porno avec qui elle avait couché et que la réponse était Donald Trump, c'était un peu la réponse la moins surprenante qu'on pouvait obtenir. Et oui en fait, elle en a parlé. Elle en a vraiment parlé», a-t-il ajouté.

Le comédien a encore confié qu'il ne s'attendait pas à ce que cette histoire fasse les gros titres plusieurs années plus tard. «Pendant la campagne présidentielle, c'est devenu évident que les casseroles de Trump ne changeaient rien, donc je n'ai pas pensé une seule seconde que cela sortirait», a-t-il conclu, non sans humour.

(L'essentiel/joc)