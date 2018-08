L'histoire du SDF et sa bonne fée a mal tourné

L'histoire, digne d'un film hollywoodien, avait fait le tour des médias internationaux en novembre 2017. Tombée en panne sur une autoroute de Philadelphie (Pennsylvanie) en pleine nuit, Kate McClure avait bénéficié du coup de main bienveillant de Johnny Bobbit, un vétéran de l'armée devenu SDF. Après s'être assuré que l'automobiliste était en sécurité, l'homme de 34 ans avait dépensé ses 20 derniers dollars pour lui rapporter un bidon d'essence.

Bouleversée par ce geste désintéressé, Kate avait lancé une collecte de fonds pour Johnny. En quelques jours, 400 000 dollars avaient été récoltés et la vie de l'ex-marine chamboulée. Kate et son petit ami avaient alors promis de trouver un logement pour Johnny, de lui acheter une voiture, de lui ouvrir deux comptes bancaires dans lesquels il pourrait puiser de l'argent. Le sans-abri était par ailleurs en bonne voie pour retrouver un travail.

We told Johnny about the @gofundme he wants to say thank you to everyone who donated or shared!! #philly #rak pic.twitter.com/jfkwamTRpp— Kate McClure (@getjohnnyahome) 16 novembre 2017

Neuf mois plus tard, la jolie histoire a tourné à l'aigre, et Johnny est de retour dans la rue. Kate et Mark disent avoir dépensé 200 000 dollars pour le trentenaire, mais qu'ils l'empêchent d'avoir accès à l'autre moitié parce qu'ils le jugent irresponsable. «Lui donner tout cet argent, cela n'arrivera jamais. Je le brûlerais devant lui», a lancé Mark au Philadelphia Inquirer. Sur les plateaux de télévision, le couple avait promis d'acheter une maison à son nouvel ami. En fait, il a installé l'ancien SDF dans un mobile-home sur une propriété appartenant à la famille de Kate.

Depuis, les deux tourtereaux ont viré Johnny, l'accusant de leur avoir volé des choses. Sur les 400 000 dollars récoltés via GoFundMe, ne reste donc que la moitié. Le couple affirme avoir dépensé la première moitié pour le mobile-home, la chambre d'hôtel que Johnny occupait avant d'emménager, une voiture, une télévision, deux téléphones et 25 000 dollars que l'ancien marine aurait dilapidés pour de la drogue. Kate et Mark refusent cependant de présenter des preuves de leurs dépenses. Ils ont revendu le mobile-home et la voiture de Johnny, mais celui-ci n'a pas reçu le moindre kopeck en retour.

Un voyage et une voiture

Le couple s'est ensuite offert un voyage en Californie et Mark s'est acheté une nouvelle BMW. Les deux Américains affirment avoir payé tout cela avec leurs salaires. De retour sous les ponts, Johnny se sent trahi par le couple. Il suppose que Kate et Mark ont cédé à l'appât du gain. «Je pense qu'ils avaient de bonnes intentions au début, mais qu'avec tout cet argent, c'est devenu de la cupidité», confie-t-il. De son côté, Kate dit également se sentir «trahie» et craint de perdre son travail à cause de cette triste histoire. Son petit ami a déclaré, pour sa part, qu'il gérait l'argent et qu'il n'avait rien fait de mal. «Écrivez ce que vous voulez», a-t-il lancé au journaliste qui cherchait à l'interroger.

GoFundMe travaille désormais en collaboration avec des avocats pour tenter de déterminer si l'argent récolté pour Johnny a été géré de manière frauduleuse.

(L'essentiel/joc)