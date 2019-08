Le banc écologique du G7 amuse le web

Dans le cadre de la réunion des sept plus grandes puissances économiques du monde (G7), ce week-end à Biarritz, l'initiative écologique de la Mairie a eu un écho inattendu. Afin de compenser le bilan carbone du sommet et ses multiples déplacements, la ville a mis à disposition des bus électriques, des bâtiments à énergie verte et des bancs solaires qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Vendredi dernier, l'adjoint à l'environnement, Guillaume Barucq, a posté une photo de lui sur Twitter, prenant la pose sur l'un de ces nouveaux appareils tout juste posés. L'image était assortie du message suivant: «Venez les voir mais ne vous asseyez pas trop dessus aux heures les plus ensoleillées pour qu'ils produisent un maximum!»

Avalanche de commentaires moqueurs

Un concept un peu contre-intuitif qui a été tourné en dérision, à l'image de ce commentaire: «Vivement qu'on installe des trottoirs photovoltaïques sur lesquels il ne faut pas marcher.» Face à ces réactions, l'élu a lui-même ironisé sur ce «concept révolutionnaire pour la lutte contre la sédentarité».

Des bancs sur lesquels on peut s'asseoir mais pas trop : un concept révolutionnaire dans la lutte contre la sédentarité ! #SportSanté— Guillaume Barucq (@GuillaumeBarucq) 16 août 2019

Ces cinq bancs déposés aux alentours de la manifestation politique permettent de recharger son téléphone et disposent de bornes wi-fi, le tout pour un coût de 6 000 à 8 000 euros, nous apprend le Huffington Post. Ils sont pour le moment en phase d'essai et la ville n'exclut pas d'en conserver quelques-uns.

Je peux rester combien de temps couché sur ce banc photovoltaïques @GuillaumeBarucq ? Je trolle à peine pic.twitter.com/7rQnXSL3i5— Dr Pintxos (@AntoineOspital) 22 août 2019

(L'essentiel/jmu)