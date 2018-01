Il poste une photo de sa fille sur Facebook et la tue

La petite Mylee, 8 ans, a été admise à l'hôpital samedi soir, souffrant de graves blessures à l'arme blanche. L'enfant n'a pas survécu à ses blessures. Son père, un homme de 54 ans, a été retrouvé dans son bungalow de Brownhills (centre de l'Angleterre). Selon les autorités, Bill Billingham a essayé de mettre fin à ses jours en se poignardant dans le ventre. Il a été hospitalisé dans un état critique, rapporte metro.co.uk. Le quinquagénaire est le seul et unique suspect dans cette affaire.

Une heure avant de s'en prendre à sa fille, le Britannique a publié sur Facebook une photo de l'enfant en train de manger une part de pizza sur son lit. La mère de la fillette, qui n'habite qu'à quelques mètres de chez son ex-compagnon, a «liké» ce cliché sans se douter une seconde du drame qui était en train de se nouer.

Le voisinage a entendu des cris stridents venant de la maison aux alentours de 21h15. Dans un état second, Tracey, la mère de l'enfant, est sortie dans la rue et s'est ruée vers les services d'urgence qui arrivaient sur place: «Ils ont poignardé mon bébé», hurlait-elle. «Elle était sous le choc, elle ne pouvait rien dire d'autre», raconte un septuagénaire vivant dans le quartier. «Je n'arrive pas à le croire. Cela ne lui ressemble pas du tout. Lui et Tracey étaient séparés, mais il était fou de leurs cinq enfants», a confié un ami du suspect.

Bill est le frère de Mark Billingham, membre des forces spéciales et ancien garde du corps de Brad Pitt, note le Sun. Il était devenu célèbre en participant, en tant qu'instructeur, à une émission de téléréalité portant sur le recrutement d'agents d'élite. Mark Billingham a supprimé ses comptes Twitter et Facebook et demandé que l'on respecte l'intimité de sa famille.

(L'essentiel/joc)