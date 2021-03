La petite bête dans sa main est une tueuse

En voyage d’études à Bali, Kaylin Philipps est tombée sur une charmante petite créature aquatique. Sans se poser de questions, l’Américaine a saisi la bête entre ses mains et l’a montrée à la caméra, sans se douter qu’elle risquait de mourir d’une minute à l’autre. «Aller à Bali et tenir sans le savoir l’un des animaux les plus dangereux», a-t-elle écrit sur une vidéo publiée lundi sur TikTok. Ce n’est effectivement qu’au moment où elle s’est renseignée sur Internet que la jeune femme s’est rendu compte du risque inconsidéré qu’elle avait pris.

L’animal en question n’était autre qu’une Hapalochlaena ou pieuvre à anneaux bleus. Cette petite bête est extrêmement dangereuse: sa morsure est très venimeuse et peut entraîner la mort par arrêt respiratoire en quelques minutes. Son corps contient suffisamment de venin pour tuer 26 adultes en peu de temps. Dans la plupart des cas, la morsure n’est pas douloureuse, mais la victime commence à ressentir des lancées puis un engourdissement après environ dix minutes. À la fin de sa vidéo, Kaylin a ajouté un selfie d’elle avec un sourire démesuré: «Merci d’être encore en vie», a-t-elle écrit.

Surprise par le succès de sa vidéo, l’Américaine a expliqué dans un second post sur TikTok que sa mésaventure remontait à 2018, alors qu’elle réalisait un documentaire sur la vie sauvage lors d’un voyage d’études. «Nous avons repéré ce petit animal, et il est passé de main en main. Un autre est apparu et nous l’avons aussi pris avant de le relâcher», explique Kaylin, qui dit avoir été alertée après avoir publié ces images sur Instagram.

(L'essentiel/joc)