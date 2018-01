La Turquie lance une offensive en Syrie

L'opération, baptisée «Rameau d'olivier», a débuté à 16h, a annoncé l'armée turque. Parmi les cibles figurent notamment l'aéroport militaire de Minnigh, selon l'agence de presse turque Anadolu, qui évoque au total 108 cibles touchées. «L'opération Afrine a commencé de facto sur le terrain», avait déclaré plus tôt le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un discours télévisé, citant le nom de l'enclave contrôlée par les Kurdes. «Plus tard, étape par étape, nous débarrasserons notre pays jusqu'à la frontière irakienne de cette croûte de terreur qui essaye de nous assiéger».

Afrine est tenue par les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde considérée par Ankara comme une organisation terroriste mais alliée des États-Unis dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI). La perspective d'une offensive turque de grande envergure en Syrie préoccupe Washington. Un correspondant de l'AFP se trouvant sur le côté turc de la frontière turco-syrienne a vu deux avions de combat procéder samedi à des frappes côté syrien, provoquant d'énormes panaches de fumée dans le ciel en début de soirée.

Besoin du feu vert de la Russie

Ankara accuse les YPG d'être la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une rébellion dans le sud-est de la Turquie depuis plus de trente ans et est considéré par Ankara et ses alliés occidentaux comme une organisation terroriste. Mais les YPG ont aussi été un allié incontournable des États-Unis, partenaires de la Turquie au sein de l'Otan, dans la guerre contre le groupe Etat islamique. Elles ont joué un rôle majeur dans l'éviction des jihadistes de tous leurs principaux fiefs de Syrie.

Face à cette offensive turque, la Russie a appelé à la «retenue», alors que le ministre adjoint des Affaires étrangères syrien, Fayçal Mekdad, avait affirmé jeudi que l'aviation syrienne abattrait tout appareil militaire turc s'aventurant dans son espace aérien. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a indiqué samedi que son pays tenait le président syrien Bachar al-Assad informé «par écrit» de son offensive. Les analystes estiment qu'aucune offensive majeure ne peut être lancée en Syrie sans l'aval de la Russie, présente militairement dans la région et qui entretient de bonnes relations avec les YPG.



(L'essentiel/AFP)