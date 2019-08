Léchée par son chien, elle doit être amputée

A woman lost her hands and legs to an infection from puppy kisses - CNN: A woman lost her hands and legs to an infection from puppy kisses CNN Days after returning home from a Punta Cana vacation, Marie Trainer called out of work with a backache and… https://t.co/VZ7aEFxlRC pic.twitter.com/4kxyv4wCnU — Hassan Mansoor (@hmjavedpk) August 3, 2019

Marie Trainer, une américaine âgée de 54 ans, a été victime d’une infection extrêmement rare qui aurait été provoquée par la salive de son chien. À la suite de cette infection elle a finalement été amputée de ses mains et de ses jambes.

En mai, la quinquagénaire a présenté des symptômes inquiétants: une fièvre importante, des évanouissements fréquents et des «douleurs atroces aux mains et aux jambes». Selon le média Slate, c'est une fois à l’hôpital que les médecins ont diagnostiqué un sepsis, «un syndrome d’infection générale et grave de l’organisme par des agents pathogènes». Marie Trainer a finalement été plongée dans un coma artificiel et placée sous assistance respiratoire.

C'était pourtant une banale égratignure

Malheureusement, l’infection a continué à gagner du terrain et la gangrène s’est développée au niveau des jambes et des mains de la patiente. Les analyses de sang ont alors révélé la présence de la bactérie «capnocytophaga canimorsus», que l’on retrouve couramment dans la salive des chiens. En effet, lorsque l'on remonte aux jours où les symptômes ont débuté, Marie Trainer s'était fait une banale égratignure, qui a ensuite été léchée par son berger allemand. Ils ont été contraints d’amputer les mains et les jambes de Marie Trainer.

Une cagnotte en ligne a été lancée pour venir en aide à la victime. Presque 30 000 $ (environ 27 000 €) ont déjà été récoltés.

The last thing Marie Trainer remembers is feeling sick and lying down on the couch. She woke up from a coma ten days later with both arms and legs partially amputated.​ https://t.co/jlVaNVk9YX — WREG News Channel 3 (@3onyourside) August 1, 2019

(dj/L'essentiel)