Le président Hassan Rohani visite l'Irak

Le président iranien Hassan Rohani est arrivé lundi en Irak pour une visite de trois jours dans le pays pétrolier, sur lequel son allié américain fait pression pour restreindre sa coopération commerciale, énergétique et politique avec Téhéran.

Il s'agit de la première visite en Irak de M. Rohani depuis son accession au pouvoir en 2013 et le président iranien a insisté depuis l'aéroport de Téhéran sur le fait qu'«on ne peut pas comparer la relation de l'Iran avec l'Irak avec celle qu'entretiennent les États-Unis» et Bagdad.

Des échanges

L'Iran, deuxième fournisseur de l'Irak pour des produits allant de l'électroménager aux légumes en passant par les voitures et le gaz, souffre du rétablissement des sanctions américaines consécutif au retrait unilatéral en 2018 des États-Unis de l'accord sur le nucléaire signé trois ans auparavant.

M. Rohani rencontrera lors de sa visite le Premier ministre Adel Abdel Mahdi ainsi que le président Barham Saleh. Il se rendra par la suite dans les villes saintes chiites au sud de Bagdad, Kerbala et Najaf, où il doit rencontrer, selon le site internet du gouvernement iranien, le grand ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité religieuse pour la grande majorité des chiites d'Irak.

«La relation entre l'Iran et l'Irak est spéciale»

Si l'Iran et l'Irak se sont livrés durant huit ans une guerre meurtrière, les relations entre les deux voisins se sont grandement développées à la chute de Saddam Hussein en 2003. Depuis, l'Iran, en plus du commerce avec l'Irak, soutient de nombreux partis et groupes armés dans le pays.

«Nous avons soutenu le peuple irakien en des jours très difficiles et maintenant, en ces jours de paix et de sécurité, nous sommes encore à son côté», a ainsi rappelé M. Rohani avant de décoller de Téhéran. «La relation entre l'Iran et l'Irak est spéciale», a-t-il encore martelé.

(L'essentiel/afp)