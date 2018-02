Les pèlerins affluent à nouveau au Saint-​​Sépulcre

Pèlerins et touristes soulagés et fervents se sont pressés en rangs serrés mercredi dans le Saint-Sépulcre rouvert avant l'aube après trois jours de bras de fer avec Israël pour des questions d'argent et de principe. Il faisait encore nuit quand les traditionnels détenteurs des clés du lieu le plus saint du christianisme ont poussé les vastes battants de bois à 4h mettant fin à presque trois jours d'épreuve de force avec les autorités israéliennes.

L'église construite à Jérusalem sur les sites présumés de la crucifixion et du tombeau du Christ n'était jamais restée fermée aussi longtemps en guise de protestation depuis plus d'un quart de siècle. Malgré l'heure, il n'a fallu que quelques minutes pour qu'un groupe de dizaines de catholiques français émergent des ruelles obscures de la Vieille ville.

C'était le dernier jour de leur séjour et leur ultime chance d'accéder au lieu sacré. «Depuis dimanche, nous avons prié devant les portes» closes du sanctuaire, dit à l'AFP François-Roch Ferlet, 29 ans, l'un des membres de l'association KTsens.

À leur suite, et à mesure que le jour se levait, les groupes ont afflué sur l'étroit parvis devant le porche, s'engouffrant dans l'édifice sépulcral, embrassant dès l'entrée la Pierre de l'onction vénérée par les orthodoxes, et allant former plus loin de longues queues auprès du tombeau du Christ.

J'en ai pleuré

Le Saint-Sépulcre, destination spirituelle et touristique majeure, reçoit en temps normal des milliers de visiteurs chaque jour. Mais l'affluence était à l'évidence renforcée par la confrontation politique des derniers jours et la frustration qu'elle a causée.

Les chefs des Églises grecque orthodoxe, arménienne et catholique, qui partagent la garde du site, l'ont fait fermer dimanche midi pour contester le projet de la municipalité israélienne de Jérusalem d'imposer une partie de leurs biens immobiliers, et une proposition de loi attentant selon eux à leurs droits de propriété et à leur mission.

Face au retentissement d'une fermeture qui n'a que de rarissimes précédents et confronté à l'apparente détermination des Églises, le gouvernement israélien a annoncé mardi après-midi suspendre les actions qui avaient provoqué leur colère.lem.

