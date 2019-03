Ce pilote est un héros mais la star, c'est sa moustache

La capture au Pakistan du pilote indien Abhinandan Varthaman, en plein regain de tension au Cachemire, a tenu en haleine tout son pays. Sur les différentes vidéos diffusées après son arrestation musclée, l'homme avait fait preuve d'un calme et d'un sang-froid qui avaient forcé l'admiration de ses compatriotes et de certains Pakistanais. Sur des images diffusées par l'armée pakistanaise, on pouvait voir Abhinandan Varthaman assis en train de siroter une boisson. «Le thé est excellent», disait-il en anglais.

Au-delà de son flegme, c'est surtout le look du pilote indien qui semble avoir marqué les esprits dans son pays. CNN relève en effet que le nouveau héros national a fait des émules au niveau de la pilosité faciale. En clair, les admirateurs d'Abhinandan Varthaman sont fans de sa moustache, et ils sont nombreux à tenter de l'imiter.

@reublic @majorgauravarya Just heard you saying handlebar moustaches will be back. Here is my tribute to Wing Commander #Abhinandan and #IAF pic.twitter.com/ISioYFy1wB— íñíñ (@nbcrazy) 1 mars 2019

Amul, géant indien des produits laitiers, s'est emparé du phénomène pour sa dernière pub, avec un slogan voulant à peu près dire: «Sans moustache, vous n'avez rien.»

En blazer bleu et chemise blanche, Abhinandan Varthaman a fait un retour triomphal dans son pays vendredi soir, où l'armée indienne lui a réservé un accueil en grande pompe. Le Premier ministre Narendra Modi a rendu hommage au pilote sur Twitter: «Bienvenue à la maison, commandant Abhinandan! La nation est très fière de votre courage exemplaire.»

Welcome Home Wing Commander Abhinandan!The nation is proud of your exemplary courage.Our armed forces are an inspiration for 130 crore Indians.Vande Mataram!— Narendra Modi (@narendramodi) 1 mars 2019

Le pilote a été conduit à l'hôpital pour y subir quelques examens.

