Un an après, Greta s'est vengée de Donald Trump

La vengeance est un plat qui se mange froid. Greta Thunberg a attendu prés d'une année pour prendre sa revanche sur Donald Trump.

En décembre 2019, le milliardaire américain avait taclé l'adolescente suédoise sur Twitter: «Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami! Calme-toi Greta, calme-toi!», faisant référence à son combat contre le réchauffement climatique.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE