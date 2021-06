Écrasé par une baleine en pleine partie de pêche

Un jeune homme de 18 ans a été victime d’un accident aussi tragique qu’improbable, dimanche au large de Narooman dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Nick était en train de pêcher avec son beau-père Matt quand une baleine à bosse a sauté hors de l’eau, fracassant le pont du bateau. Les deux Australiens ont été blessés, mais l’homme de 39 ans est parvenu à appeler au secours et à naviguer jusqu’à une rampe de mise à l’eau, malgré l’état catastrophique du bateau.

Nick, lui, a subi une fracture du cou et souffre de blessures à la tête. Il se trouve actuellement dans le coma, dans un hôpital de Canberra. «Nick et Matt étaient en train de faire ce qu’ils aimaient. Jusqu’à ce qu’un accident étrange change le cours de leur vie pour toujours. Ils n’ont rien vu venir et ignoraient que la baleine était à proximité», peut-on lire sur une page GoFundMe. Pour l’heure, les médecins ne peuvent se prononcer sur d’éventuelles lésions cérébrales et sa famille ignore s’il sortira un jour de son coma.

Son beau-père s’en sort avec des coupures au visage et une commotion, selon 7 News. Une enquête a été ouverte. «L’incident démontre les dangers que ces mammifères peuvent représenter pour ceux qui sont sur l’eau. Ces derniers jours, le nombre de baleines migrant vers le nord a considérablement augmenté et les autorités maritimes ont reçu des rapports indiquant qu’elles se déplaçaient plus près de la côte que les années précédentes», a indiqué Joe McNulty, commandant de la marine de la Nouvelle-Galles du Sud.

