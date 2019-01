Une trentaine de voyageurs ont été enlevés

Plus de 30 voyageurs ont été enlevés mardi par des séparatistes présumés sur un axe routier de la région du Sud-Ouest du Cameroun, une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé, a appris mercredi l'AFP auprès d'une source locale et d'une ONG. «Plus de 30 personnes ont été kidnappées hier (mardi) sur l'axe reliant Buea à Kumba» dans la région du Sud-Ouest, a affirmé une source proche des autorités de cette région, confirmant une information d'un responsable d'une ONG de la zone.

Des «cars de transport» ont été attaqués par des hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes qui ont pris les armes depuis plus d'un an pour exiger la création d'un État anglophone indépendant, a rapporté la source proche des autorités. L'axe sur lequel le kidnapping a eu lieu est devenu l'un des «plus dangereux» du pays en raison des assauts des séparatistes. Ceux-ci multiplient les enlèvements d'autorités, de militaires et policiers, ainsi que des civils dans les deux régions anglophones en crise du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, d'une part pour maintenir la pression sur le régime de Yaoundé et d'autre part pour exiger des rançons permettant aux groupes armés de tenir.

(L'essentiel/afp)