Un incendie fait au moins 12 morts à New York

Un incendie dans un immeuble d'appartements dans le quartier new-yorkais du Bronx a fait au moins 12 morts jeudi, a déclaré le maire de la ville, Bill de Blasio. «J'ai le triste devoir de vous dire que 12 New-Yorkais sont morts, y compris un enfant d'un an», a déclaré le maire, qui s'est immédiatement rendu sur les lieux du drame. «Nous risquons de perdre encore des gens», a souligné M. de Blasio au cours d'un point de presse, précisant que quatre personnes avaient été grièvement blessées.

L'incendie, qui est désormais maîtrisé, a éclaté au rez-de-chaussée d'un immeuble de briques, comme il y en a des centaines à New York, aux alentours de 19h locales (1h du matin au Luxembourg) avant de se propager au 2e étage, selon des responsables. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

L'âge des victimes va de plus de 50 ans à 1 an, a indiqué le maire. Une école qui se trouve non loin du sinistre a été transformée en centre d'accueil d'urgence pour les habitants de l'immeuble alors que le thermomètre affiche des températures glaciales aux alentours de -10 degrés.

(L'essentiel/AFP)