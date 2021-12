Le pape François au chevet des migrants de Lesbos

Accueilli par de nombreuses familles et enfants exilés, lui souhaitant la «bienvenue», le pape François est arrivé dimanche matin dans le camp de migrants de l’île grecque de Lesbos, pour y plaider en faveur d’une meilleure intégration des migrants dans une Europe qui, selon lui, peine à montrer sa solidarité. Le deuxième jour de son déplacement en Grèce est marqué par une visite éclair du camp de Mavrovouni, qui abrite encore près de 2200 demandeurs d’asile, dans des conditions ardues.

Le pape a été accueilli par une foule de migrants qui s’étaient massés entre les conteneurs et les tentes du camp. Dans une ambiance très chaleureuse, le Saint-Père a longuement salué et béni les familles présentes, parmi lesquelles de nombreux enfants. «Welcome!» «We love you», pouvait-on entendre. Près de 900 policiers ont été déployés sur l’île grecque. Des banderoles ici ou là avaient fleuri dans la ville de Mytilène et aux abords du camp pour souhaiter la «bienvenue au pape François» ou dénoncer les refoulements présumés de migrants vers la Turquie.

Une quarantaine de demandeurs d’asile, en majorité catholiques originaires du Cameroun et de République démocratique du Congo (RDC), doivent assister à l’Angelus et au discours que prononcera le pape sous une tente, en présence de plusieurs responsables religieux et de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, du vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas et du ministre grec des Migrations Notis Mitarachi.

Christian Tango, un Congolais de 31 ans, doit s’adresser au pape. Il «espère que le pape portera la voix» des migrants «dans le monde entier et en particulier auprès des pays européens qui doivent accueillir avec plus d’humanité les réfugiés», a-t-il dit à l’AFP samedi. «C’est une bénédiction cette venue. Le pape est notre chef spirituel», a déclaré dimanche à l’AFP la Congolaise Rosette Leo, en attendant l’arrivée du souverain pontife.

