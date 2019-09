Non, ce dauphin volant n'a aucun rapport avec Dorian

Après avoir semé le chaos aux Bahamas, Dorian se dirige désormais vers les États-Unis. Sur les réseaux sociaux, les photos montrant les dégâts catastrophiques causés par l'ouragan sont partagées en masse. Et comme c'est le cas à chaque événement tragique, les images trafiquées ou complètement sorties de leur contexte circulent de partout. Deux images font particulièrement parler d'elles: les clichés montrent un dauphin semblant être littéralement emporté par les vents violents.

Comme l'indique Franceinfo, la plupart des comptes Twitter qui reprennent ces photos renvoient vers le site «People of Lancaster». Titre de l'article: «Un photographe immortalise un dauphin pris dans les vents de l'ouragan». Le média explique que ces photos ont été réalisées par Ernie Schwartz, qui travaille pour la chaîne météo The Weather Channel. Cet article contient également l'éclairage d'un spécialiste de la faune, qui confirme qu'un tel cas de figure est possible.

Le même article en 2016

Le problème, c'est que le site «People of Lancaster» est un média parodique, et que les deux photos du dauphin sont un montage, explique Snopes. L'animal a en effet été ajouté à de vrais clichés pris lors d'ouragans en 2004 et 2005. Lors du passage de Matthew en 2016, le site satirique avait publié exactement le même article. Trois ans plus tard, il l'a exhumé en modifiant simplement la date et le lieu. Et les internautes sont nombreux à tomber dans le panneau...

Ces fausses images d'un dauphin malmené par un ouragan rappellent un cliché tout aussi mensonger qui avait fait un carton il y a deux ans. Lors du passage de Harvey au Texas, les internautes s'étaient passionnés pour une image montrant prétendument un requin nager sur une autoroute de Houston (voir ci-dessous). Cette fois encore, l'animal avait en fait été ajouté artificiellement à une photo prise en Afrique du Sud en 2005.

