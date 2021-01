La glace cède sous son scooter des neiges, il meurt

Un drame est survenu dimanche sur un lac gelé du Michigan. Un jeune homme de 26 ans était en train de faire du scooter des neiges sur Wolverine Lake quand son engin a fendu la glace et terminé sa course dans les eaux glacées. Alors que le malheureux s’enfonçait, plusieurs témoins ont désespérément tenté d’alerter les urgences avant de perdre la victime de vue. Les pompiers, la police du lac et une équipe de plongeurs sont arrivés trop tard, écrit Click on Detroit.

Le bureau du shérif du comté d’Oakland pense qu’au moment où les secouristes l’ont retrouvé, le scootériste avait passé «environ une heure» coincé sous la glace, à huit mètres de profondeur. Les urgentistes ont tenté de réanimer la victime sur la route de l’hôpital, en vain. Une enquête a été ouverte, et les autorités locales ont publié un avertissement sur Twitter: «Aucune glace n’est une glace sûre», peut-on lire dans ce communiqué rappelant les bons comportements à adopter.

Ironie du sort, le shérif John Ellsworth avait déjà publié un message similaire deux jours avant le drame. «On ne peut pas toujours évaluer la solidité de la glace simplement en fonction de son aspect, son épaisseur, la température ou si elle est ou non recouverte de neige. Faites attention là dehors!» avertissait-il.

(L'essentiel/joc)