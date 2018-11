Découverte du sous-​​marin: place à l'enquête

Alors que les familles des disparus réclament que le sous-marin soit remonté à la surface, ce qui s'avèrerait être une entreprise titanesque, la juge en charge du dossier Marta Yanez s'est montrée prudente. "Il s'agit d'une embarcation remplie d'eau qui peut peser 2.500 tonnes, je ne vais pas prendre de risque de le faire remorquer, il peut se casser", a déclaré à des journalistes la juge fédérale. En revanche, elle a sommé les officiers de la Marine argentine à bord du navire Seabed Constructor de la société américaine Ocean Infinity, qui a localisé l'épave dans la nuit de vendredi à samedi par 907 mètres de fond dans l'océan Atlantique, de lui remettre les photographies prises samedi par un module sous-marin. "Je préfère conserver la preuve en l'état, car l'éventuelle remontée à la surface implique une possible rupture ou de le couper en morceaux", a ajouté la juge.

Pour l'heure, il n'y a pas eu de mises en examen dans le cadre de l'enquête, ouverte voici un an. La disparition du submersible le 15 novembre 2017, alors qu'il naviguait vers sa base, a cependant entraîné la mise à l'écart fin 2017 du chef de la Marine argentine, Marcelo Srur. Ocean Infinity, spécialisée dans les recherches sous-marines, dispose de 67.000 clichés de l'ARA San Juan, localisé à 400 km des côtes de l'Argentine. Le Seabed Constructor, un des joyaux de la flotte d'Ocean Infinity qui dispose à bord de la technologie la plus sophistiquée, a appareillé dimanche vers Le Cap, en Afrique du Sud, pour une opération de maintenance, a annoncé dimanche la Marine argentine. Une fois qu'elle sera effectuée, le bateau retournera dans la zone où le sous-marin s'est abîmé.

This Argentinian submarine, and its 44 crew members, were lost for a year — until it was found deep in the Atlantic Ocean #tictocnews pic.twitter.com/jNY9Hbsnbn