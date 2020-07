Le Luxembourg, pays idéal pour élever un enfant

Où est-il bon de devenir parents en 2020? Le cabinet d'étude américain Asher&Lyric a listé les meilleurs pays du monde pour élever un enfant dans le «Raising a Family Index». Sur 35 pays analysés, le Grand-Duché est plutôt bien placé et figure à la cinquième place avec A+!

L'Islande est le meilleur pays où fonder une famille au classement général. Mais si on analyse de plus près les statistiques du cabinet américain, le critère le mieux noté au Luxembourg est le temps consacré à la vie de famille. En effet, le pays offre un congé parental rémunéré plus important que dans les autres pays, qui peut aller jusque six mois. En comparaison, les États-Unis sont les pires, puisque aucun congé payé n'est encore accordé. Un congé parental payé de douze semaines devrait être instauré fin 2020.

Un D pour l'éducation

En terme de bonheur et de coût, le Danemark et la Suède devancent le Luxembourg. Le Grand-Duché n'a pas eu de bonne note par rapport au secteur de la santé, le classement l'a éjecté du top 5. Pour le bureau d'étude, c'est la Finlande, le bon élève.

La plus mauvaise note du Luxembourg revient à l'éducation, qui obtient un D. Selon cette nouvelle étude, le Luxembourg fait partie des pires pays avec le Mexique, le Chili et la Slovaquie et l'Israël pour sa scolarité. Le Luxembourg possède en effet un taux d'inscription d'étudiants très bas par rapport à d'autres pays et les performances ne sont pas exceptionnelles en sciences et en mathématiques, poursuit le cabinet.

La situation n'est pas meilleure chez nos voisins, l'Allemagne se classe 7e, la Belgique 9e et la France 13e. Pour réaliser cette étude, Asher&Lyric s'est basé sur 35 sources internationales et a fait la comparaison à partir de six critères: la sécurité, le bonheur, le coût de la vie, la santé, l’éducation et le temps octroyé avec votre enfant.

(mm/L'essentiel)