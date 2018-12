Il sauve un bébé en pleine tempête de neige

La côte est des États-Unis a été balayée par une tempête de neige particulièrement féroce. Les autorités ont dénombré plus de 300 000 pannes de courant, la plupart en Caroline du Nord. Dimanche, le gouverneur de l’État, Roy Cooper, a invité ses concitoyens à rester à la maison. En plus du chaos sur la route et du trafic aérien perturbé, de nombreux habitants se sont retrouvés dans des situations périlleuses. Trois personnes ont perdu la vie.

Privée d'électricité après la chute d'un arbre, une maman domiciliée en Caroline du Nord a vécu trois jours d'angoisse, coincée chez elle avec son bébé. Dans l'incapacité de se déplacer en raison des conditions météorologiques, lundi, Jessica Gilbert était morte d'inquiétude pour sa petite fille. Malade, l'enfant avait besoin de chaleur et de soins, mais prendre la route relevait de la mission impossible, raconte WRAL. Alerté, le sergent Donovan McPherson, 27 ans, est alors entré en scène. Jessica ayant du mal à transporter son enfant, le siège auto et le reste de ses affaires, le soldat a lui-même pris en charge la petite jusqu'à l'hôpital de Hudson.

«Tout le monde a été extrêmement gentil et attentif»

Partagée sur le compte Facebook de la garde nationale de Caroline du Nord, la photo du jeune homme portant le bébé chaudement installé dans son siège a fait son petit effet sur le web. Les internautes et certains médias se sont enflammés, qualifiant Donovan McPherson de «véritable héros américain». «Ce pays ne peut survivre sans gens bienveillants», a réagi une utilisatrice de Twitter.

Sur Facebook, la maman de la petite s'est fendue d'un commentaire reconnaissant: «J'aimerais vous remercier infiniment d'avoir aidé mon bébé à trouver un endroit plus chaud». «Cela aurait pris trop de temps de l'emmener jusque chez moi. Tout le monde a été extrêmement gentil et attentif», a écrit, pour sa part, la grand-maman du bébé. Jessica, son mari et sa fille ont trouvé refuge chez un membre de leur famille en attendant que la situation se rétablisse chez eux.

(L'essentiel/joc)