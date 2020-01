Il trébuche avec sa femme, elle meurt, il porte plainte

Une soirée entre amis a pris une épouvantable tournure, le 14 juin dernier en Californie. Après avoir passé plusieurs heures à danser dans un bar de Carlsbad, John Pinkham a voulu porter sa femme Robyn pour rigoler. Le malheureux a trébuché sur un nid-de-poule devant le restaurant, perdu l'équilibre et chuté. Sa jeune épouse de 22 ans a violemment percuté le sol et a été grièvement blessée à la tête. Elle a succombé cinq jours plus tard.

Le 14 janvier dernier, le marine de 23 ans a porté plainte contre SVF, la société propriétaire du restaurant, rapporte NBC. Il l'accuse de «manquement inexcusable à l'obligation de maintenir son parking dans un état sûr». «Amoureux et fraîchement marié, John Pinkham portait sa femme Robyn dans ses bras alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture du groupe. Pendant que John traversait le parking mal éclairé, mal entretenu et parsemé de nids de poule, tout en tenant sa femme avec amour, il a marché sur un nid-de-poule, ce qui lui a fait perdre pied et tomber vers l'avant», peut-on lire dans la plainte.

John a également subi des blessures lors de cette chute, mais leur nature n'est pas précisée. Par ailleurs, on ignore si l'alcool a joué un rôle dans ce drame. Des gens travaillant dans cette zone commerciale assurent que l'entreprise propriétaire prend soin des infrastructures et répare les places de parc chaque été. L'un des managers explique que l'endroit où est survenu le drame n'est pas un parking, mais une rue appartenant à la ville de Carslbad.

(L'essentiel/joc)