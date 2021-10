Un concours de hot-​​dog vire au drame

Une jeune sportive de 20 ans est décédée dimanche, alors qu’elle participait à un concours de dégustation de hot-dogs. La malheureuse s'est étouffée, peut-on lire dans le «Westchester Journal». Madelyn «Madie» Nicpon se trouvait dans une villa de Somerville (USA) avec d'autres étudiants, lorsque le drame s’est déroulé. Une action caritative s’y tenait.

Selon la police, plusieurs tentatives de sauvetage ont été entreprises par les personnes présentes mais Madelyn Nicpon n’a pas pu être réanimée. D'abord emmenée à l'hôpital Mt. Auburn de Cambridge puis transférée au Massachusetts General à Boston, elle est finalement décédée dimanche après-midi.

«Elle nous a inspiré...»

Environ 3 000 étudiants, professeurs et membres du personnel de l'université de Sommerville ont assisté à une veillée, en soirée, à la mémoire de Madie Nicpon. «Face à cette perte douloureuse, nos pensées vont à la famille et aux amis de Madie», a déclaré dans un communiqué l'Université de Tufts. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de la mort de la jeune femme.

Son équipe, les Tufts, lui a rendu hommage sur Instagram, avec un long message: «Nous sommes dévastés de vous apprendre le décès de Madie Nicpon, alias «Scooter». Scooter était une véritable amie et équipière. Elle estimait beaucoup ses relations avec ses coachs et équipières, et a marqué bien plus que notre équipe. Elle rassemblait tout le monde sur le campus et touchait tous ceux qu'elle rencontrait. Elle nous a inspiré et continuera à le faire chaque jour. Nous devrions tout faire pour vivre nos vies comme le faisait Scooter. Elle accordait de l'importance à l'amour, la loyauté, la compassion et l'amitié».

