«Ne pas prendre cette tempête à la légère»

Les habitants de la Louisiane se préparaient samedi à l'arrivée de la tempête tropicale Barry qui pourrait se transformer en ouragan et menacer La Nouvelle-Orléans de fortes pluies et d'inondations. Dans cet Etat du sud des Etats-Unis, le souvenir du terrible ouragan Katrina en 2005 reste vivace. Les autorités ont multiplié les mises en garde, les compagnies aériennes ont annulé des vols et les vannes anti-inondations ont été activées.

Selon le Centre national des ouragans (NHC), la tempête devrait devenir ouragan --le premier de la saison qui va de juin à novembre dans l'Atlantique-- juste avant de toucher terre tôt samedi non loin de La Nouvelle-Orléans (400.000 habitants, 1,2 million avec les banlieues). Le NHC a averti du risque d'importantes inondations. Pour entrer dans la catégorie 1 des ouragans, les vents devront souffler au moins à 119 km/h. Selon le dernier bulletin météorologique à 00H00 GMT samedi, ils étaient de 100 km/h. La Nouvelle-Orléans est bien préparée et les digues devraient tenir, a affirmé le gouverneur John Bel Edwards qui a décrété l'état d'urgence mercredi. «Personne ne doit prendre cette tempête à la légère», a-t-il tweeté.

«On partira si on voit que l'eau monte jusqu'ici»

À La Nouvelle-Orléans, où la maire LaToya Cantrell a appelé vendredi soir les habitants à rester à l'abri, les 118 pompes sont prêtes à évacuer l'eau. Un couvre-feu était en place à partir de 20H00 vendredi (00H00 GMT samedi), à l'instar d'autres localités. Dans le Quartier français, le cœur historique de la ville, où des sacs de sable et des planches protégeaient les magasins, quelques fêtards avaient quand même tenu à descendre Bourbon Street en chantant et en buvant des cocktails «ouragan», ou dansé au son du zarico.

Des milliers d'habitants ont évacué vendredi les zones côtières où l'eau commençait par endroits à monter. D'autres, en particulier dans les bayous, ont choisi de braver les éléments. «On est déjà restés pendant des gros ouragans alors qu'on aurait dû partir», explique Keith Delahoussaye, un mécanicien de 60 ans, devant son mobile home à Port Sulphur. «Mais on partira si on voit que l'eau monte jusqu'ici», ajoute-t-il en surveillant le Mississippi voisin. Des dizaines, peut-être même des centaines, d'habitants de Plaquemines, non loin, se sont réfugiés dans des «camps des marais», les bayous du delta seulement accessibles par bateau. Les inquiétudes tiennent surtout aux pluies diluviennes et à la submersion côtière (jusqu'à 1,80 mètre attendu) qui l'accompagnent.

La tempête tropicale #Barry juste au large des côtes de #Louisiane, devrait toucher terres en fin de soirée ou nuit prochaine. Le @NHC_Atlantic prévoir toujours une intensification en ouragan juste avant l'impact. pic.twitter.com/S2KXwL19pL– Keraunos (@KeraunosObs) July 13, 2019

No one should take this storm lightly, and I urge everyone to remain informed and aware as #TropicalStormBarry makes landfall along our coast. For a comprehensive list of up to date information and disaster resources, visit: https://t.co/xpXhbYAXas#lagov#lawx#Barrypic.twitter.com/xRBvBZRC6o– John Bel Edwards (@LouisianaGov) July 12, 2019

#Barry continue son chemin vers la côte de la Louisiane. Les images satellites et radars indiquent que la tempête à une structure asymétrique avec la majeure partie de sa convection profonde située au sud et à l'est du centre dû a la persistance d'un cisaillement nord-nord-ouest. pic.twitter.com/0cbL0RNfjA– Rudy Mr Meteo (@RudyMeteo) July 13, 2019

(L'essentiel/afp)