Son fiancé a sauté sur sa demoiselle d'honneur

Une fête de pré-mariage a gravement dérapé, le 30 août à Shawnee-on-Delaware (Pennsylvanie). Deux jours avant la noce, Daniel Carney, sa future femme, les témoins et les demoiselles d'honneur ont passé toute une journée à faire du rafting et à boire des verres. Pendant la soirée, célébrée dans un hôtel doté d'un club de golf, le futur marié, âgé de 28 ans, a attrapé l'une des demoiselles d'honneur de sa promise, qui était ivre.

Daniel a tiré sa victime jusque dans le vestiaire des hommes. Lors de son témoignage, la jeune femme a déclaré avoir perdu connaissance à cause de l'alcool et s'être réveillée en sentant une douleur aiguë: son agresseur était en train de la mordre et de la pincer. La victime dit avoir à nouveau perdu connaissance, avant d'ouvrir les yeux et de retrouver Daniel Carney couché sur elle. Selon la déclaration sous serment de la demoiselle d'honneur, c'est la future mariée elle-même qui a interrompu l'agression.

Il la supplie de prendre la pilule du lendemain

Le couple s'est disputé sur le parking de l'établissement, mais le mariage a tout de même eu lieu deux jours plus tard, raconte ABC 7. Les images de surveillance consultées par la police semblent appuyer le témoignage de la plaignante, qui n'a signalé les faits qu'au lendemain de la noce. Les enquêteurs ont par ailleurs pu consulter des messages que Daniel a envoyés à sa victime présumée, lui demandant pardon et la suppliant de se procurer la pilule du lendemain.

«Je voulais m'excuser encore une fois pour tout. Peut-on être aussi heureux que possible pour (la mariée) aujourd'hui? (...) On ne l'a jamais fait, mais est-ce que tu prendrais la pilule du lendemain pour t'en assurer au cas où? Il n'y a presque aucune chance mais quand même. S'il te plaît, dis-moi oui, je t'en supplie», a notamment écrit le futur marié à la demoiselle d'honneur.

La semaine dernière, Daniel Carney a été mis en examen pour relations sexuelles déviantes involontaires avec une personne inconsciente, voies de fait et attentat à la pudeur. Il a reconnu les faits, mais assure qu'il était en état d'ébriété lors de l'agression.

(L'essentiel/joc)