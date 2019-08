Un avion atterrit en plein centre-​​ville à Parkland

Lorsque l'on se rend à son travail en voiture, croiser un avion forcé d'atterrir sur la route principale n'est pas la chose à laquelle on s'attend en priorité. C'est pourtant la scène qu'ont vécue des dizaines d'automobilistes de Parkland (État de Washington), jeudi, à 8h du matin, relève la presse locale.

Le patrouilleur de la Washington State Patrol, Clint Thompson, était sur la Pacific Avenue, au moment de l'atterrissage d'urgence. Il a pu immortaliser la scène grâce à une caméra installée dans sa voiture. «Je pensais au départ qu'il s'agissait d'un avion télécommandé. Mais à mesure qu'il se rapprochait, il devenait de plus en plus grand», confie celui qui a suivi l'appareil et essayé de ralentir la circulation en allumant ses feux de panne.

«J'ai cru avoir une crise cardiaque»

Après une manœuvre plus ou moins maîtrisée, le pilote a pu sortir de l'avion à quelques centaines de mètres du point d'atterrissage, grâce à l'aide de Clint. «Tout est bien qui finit bien. Mais les choses auraient pu être dramatiques, relève un témoin de la scène, car cette route est très fréquentée à cette heure-ci». Un autre automobiliste ajoute: «Quand l'avion est passé à côté de ma voiture, j'aurais vraiment pu le toucher, c'est vous dire à quel point j'en étais proche. J'ai cru avoir une crise cardiaque».

Selon les médias américains, l'atterrissage d'urgence de ce monomoteur était dû à un mauvais fonctionnement du système d'alimentation en carburant. Personne n'a été blessé et l'oiseau d'acier a pu être rapidement chargé sur un camion de dépannage. Et depuis ce jour, la Route 7 semble bien calme...

A single prop KR2 plane is safely on the ground after having to make an emergency landing on SR7/138th at 8:15a this morning due to a fuel system malfunction. No injuries to anyone involved. Troopers helped push the plane clear the roadway. #WhenYouThinkYouveSeenItAll pic.twitter.com/JIUYWs7kKc— Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) 1 août 2019

(L'essentiel/szu)