Trump: «Nous fermerons l'entrée dans le pays»

Donald Trump a de nouveau menacé jeudi de fermer «toute la frontière» entre les États-Unis et le Mexique, y compris aux échanges commerciaux, si la situation devait dégénérer face à l'arrivée de milliers de migrants d'Amérique centrale.

«Si on arrive à un stade où on perd le contrôle ou s'il y a des violences, nous fermerons temporairement l'entrée dans le pays jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle à nouveau», a dit le président des États-Unis devant des journalistes. «Je veux bien dire toute la frontière, le Mexique ne sera plus en mesure de vendre ses voitures aux États-Unis», a-t-il précisé.

Donald Trump avait déjà menacé mi-octobre, en pleine campagne pour les élections de mi-mandat qui se sont tenues début novembre, de fermer la frontière pour empêcher des milliers de migrants d'entrer dans son pays si le Mexique n'était «pas capable» de «stopper cet assaut».

«Beaucoup d'entre eux sont des criminels»

Depuis, alors que les migrants ont commencé à se masser à la frontière, le président républicain a envoyé des milliers de soldats sur place. Ces derniers sont autorisés à utiliser «la force létale s'il le faut», a-t-il dit jeudi, tout en assurant espérer que ce ne sera pas nécessaire.

Il a également pris un décret pour rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes ayant traversé illégalement la frontière. Mais cette mesure a été bloquée par la justice, dans une décision vivement critiquée par Donald Trump. «Beaucoup d'entre eux sont des criminels», a-t-il lancé, «vous avez vu ce qui se passe à Tijuana», du côté mexicain de la frontière, «ils commencent à se battre à mains nues dans les rues».

(L'essentiel/afp)