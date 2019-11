La fillette de 5 ans n'était plus dans sa chambre

«Nous travaillerons jusqu'à ce que nous n'en puissions plus». Mercredi, la police de Jacksonville (Floride) a fait part de toute sa détermination à retrouver la petite Taylor Williams, disparue dans la nuit de mardi à mercredi. Selon News4JAX, la fillette de 5 ans a été vue pour la dernière fois au moment d'aller se coucher, mardi soir. Le lendemain matin, en allant réveiller sa fille, Brianna Williams s'est retrouvée dans une chambre vide, et la porte arrière de la maison était déverrouillée.

L'alerte AMBER – un système d'alerte d'enlèvement à grande échelle mis en place aux États-Unis et au Canada – a été déclenchée mercredi matin. «Il est urgent que nous la retrouvions aussi vite que possible. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir», a déclaré T.K. Waters, chef de la police de Jacksonville. Le policier estime qu'en raison de son âge, Taylor est considérée comme étant en danger. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont toutefois pas déterminé si la fillette avait quitté elle-même sa chambre ou si quelqu'un l'avait enlevée.

Un porte-à-porte effréné

Les autorités précisent qu'aucun signe d'acte criminel n'a été détecté dans la chambre de l'enfant et que tout semblait normal. Des hélicoptères, des drones des forces de l'ordre et des pompiers, la police montée et des véhicules tout-terrain participent aux recherches. En tout, plus de 100 hommes travaillent d'arrache-pied dans l'espoir de retrouver la petite, faisant notamment du porte-à-porte dans plusieurs centaines de maisons des environs.

Brianna Williams, la maman de Taylor, a été interrogée par les enquêteurs et n'a pas demandé l'assistance d'un avocat. Tout comme le reste de la famille, elle coopère pleinement avec la police. Frustrés par l'absence de résultats, les voisins s'impatientent. Certains, comme Brianna South, ne cachent pas leur perplexité: «Je n'ai jamais vu cette petite fille. Je sais qu'ils ont emménagé, j'ai vu les jouets des enfants, mais je n'ai jamais vraiment vu les enfants», glisse-t-elle.

An amber alert has been issued for a 5-year-old girl who police say disappeared from her home in Jacksonville, Florida. Taylor Rose Williams was last seen in her home around midnight, the Jacksonville Sheriff's Office said https://t.co/BijG2LtEiG— CNN (@CNN) November 6, 2019

(L'essentiel/joc)