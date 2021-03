L'UE sanctionne la Chine, Pékin réplique aussitôt

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé l’inscription de quatre dirigeants et d’une entité de la région chinoise du Xinjiang, sur la liste des sanctions pour les violations des droits de l’homme, créée en décembre 2020. «Ce nouveau dispositif avait été utilisé en février, contre la Russie, pour l’affaire Navalny», a expliqué le chef de la diplomatie française, Jean-Yves le Drian, à son arrivée pour une réunion avec ses homologues à Bruxelles.

Les sanctions européennes consistent en une interdiction de se rendre dans l’UE et un gel des avoirs détenus dans l’Union européenne. Le Royaume-Uni et le Canada ont adopté les mêmes mesures que l’UE. Les États-Unis ont sanctionné deux des quatre responsables chinois identifiés par les Européens.

Réponse de la Chine

Pékin a répliqué en sanctionnant dix personnalités européennes, dont plusieurs élus du Parlement européen, accusés «de porter gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et de propager des mensonges et de la désinformation». Les Européens et leurs familles seront interdits de séjour en Chine, à Hong Kong et Macao. La mesure concerne également le Comité politique et de sécurité, une instance réunissant les ambassadeurs des États membres à Bruxelles, qui a préparé les sanctions.

Le gouvernement néerlandais a convoqué lundi l’ambassadeur de Chine aux Pays-Bas pour protester contre la mesure. La ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès a dénoncé la décision chinoise et annoncé des consultations avec ses homologues européens. «C’est terrible. Ça fait froid dans le dos de constater qu’un régime dictatorial peut s’en prendre ainsi à un Parlement et à sa famille», a déclaré à l’AFP l’une des personnalités sanctionnées, le député belge Samuel Cogolati.

«Ces intimidations, ces menaces, ne nous arrêteront pas, bien au contraire! Elles renforcent notre détermination à lutter pour la démocratie à Hong Kong, au Tibet ou au Xinjiang où on voit que les camps de concentration se développent pour enfermer les Ouïghours», a-t-il affirmé. «Il est temps de briser un silence européen qui a trop duré, un silence qui est devenu complice avec le temps».

(L'essentiel/AFP)