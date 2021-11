Moscou reconnaît le tir de missile, «un bijou»

Moscou a fait feu lundi de la Terre sur un vieux satellite soviétique à l'occasion d'un test qui, selon les États-Unis, a généré un «nuage» de débris potentiellement dangereux pour la Station spatiale internationale (ISS) et une foule de satellites. Les sept personnes à bord de l'ISS ont dû provisoirement se réfugier dans leurs vaisseaux amarrés à la station pour permettre si nécessaire leur évacuation. L'incident a donc mis en lumière les risques d'une militarisation du cosmos.

An anti-satellite weapons test by Russia, against one of its own targets, has generated debris that is a risk to astronauts on the International Space Station and other activities in outer space, the U.S. State Department said https://t.co/QCL0Spl5Ic pic.twitter.com/ViSjqg1Dxw