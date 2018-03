«Melania se prépare à des révélations humiliantes»

Les médias américains retiennent leur souffle avant l'interview potentiellement explosive qu'accordera Stormy Daniels à la chaîne CBS le 25 mars. Depuis la fin de l'année dernière et les révélations sur une liaison présumée entre l'actrice porno et Donald Trump remontant à 2006, la Première dame n'en finit plus d'avaler des couleuvres. Stoïque, Melania Trump semble prendre sur elle. La diffusion de l'émission «60 Minutes» consacrée à Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, s'annonce cependant particulièrement éprouvante pour l'épouse du président.

Comme l'avocat de l'actrice porno l'a annoncé la semaine dernière, sa cliente ne se laissera pas impressionner par les menaces. «Elle veut pouvoir raconter son histoire librement, et dire la vérité sur ce qu'il s'est passé, pas seulement à propos de sa relation avec le président, mais aussi sur les tentatives du président de la museler et de l'empêcher de raconter son histoire», a-t-il déclaré vendredi, sur MSNBC. Selon Hollywood Life, Melania Trump envisage le pire: «Elle se prépare à ce qui va sortir pendant cette émission, et s'attend à des révélations assez humiliantes et embarrassantes», confie «une source proche» de la First Lady.

Trump semble imperturbable

Selon ce témoin anonyme, Donald Trump répète à son épouse qu'il lui a déjà tout dit concernant cette affaire. «Mais Melania pense que d'autres détails vont être mis en lumière», poursuit cette source. La perspective de voir Stormy Daniels laver son linge sale devant les États-Unis entiers fait suer l'entourage du président. Michael Cohen, l'avocat de Trump, a d'ailleurs porté plainte contre l'actrice porno pour rupture du contrat de confidentialité qui les liait.

Le principal intéressé, lui, semble imperturbable: «Donald a une relation très pratique avec la vérité, et c'est un génie lorsqu'il s'agit de balayer les choses qui donnent de lui une image négative», estime la source anonyme. Selon cet informateur, si Melania Trump s'efforce de montrer au public qu'elle est sur la même longueur d'onde que son mari, il en va autrement dans l'intimité. «Tout le monde a l'air de penser que Melania n'est pas si intelligente, mais en réalité, elle est très maline. Elle joue extrêmement bien le rôle de la femme qui soutient son époux», conclut ce ou cette proche.

