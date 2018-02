Un shérif est «resté là 4 minutes sans rien faire»

Un policier armé se trouvait devant le lycée lors de la fusillade en Floride et n'est pas intervenu. Scott Israel, shérif du comté de Broward où se trouve Parkland, a en effet annoncé jeudi que l'un de ses adjoints était en poste, armé et en uniforme, au lycée au moment du drame. Mais il n'est pas intervenu et a démissionné après sa suspension sans rémunération.

Scott Peterson, ce policier chargé de la protection de l'établissement, aurait dû «entrer, aborder le tueur, tuer le tueur», a estimé M. Israel. «Il est resté là pendant quatre minutes sans rien faire», a-t-il ajouté. «Je suis dégoûté. Je ne sais que dire. Ces familles ont perdu des enfants, on a perdu des entraîneurs (de sport), je suis allé aux funérailles, aux veillées… C'est juste». Les fonctions de deux autres agents ont été restreintes en attendant le résultat d'une enquête pour déterminer s'ils «auraient pu ou auraient dû faire davantage» avant la fusillade.

D'après le shérif Scott J Israel, l'agent en question, Scott Peterson, savait pourtant pertinemment qu'un tireur se trouvait à l'intérieur du bâtiment, mais il est resté dehors pendant quatre minutes alors que les coups de feu retentissaient dans l'école. «C'est terrible, nauséabond. Il n'y a pas de mot», a commenté Scott J Israel pendant une conférence de presse jeudi soir, lors de laquelle il a annoncé avoir suspendu Scott Peterson, sans paie. Ce dernier, proche de la retraite, a toutefois choisi de démissionner. La fusillade en Floride a coûté la vie à 17 personnes, dont 14 lycéens. Une dizaine d'autres ont été blessées.

#BREAKING Armed deputy at Stoneman Douglas "never went in." Sheriff Israel says deputy Scott Peterson has since resigned after being suspended without pay. https://t.co/8GHf1UCr8G pic.twitter.com/OieCy18Ank— WPEC CBS12 News (@CBS12) February 22, 2018

(L'essentiel/afp)