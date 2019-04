Netanyahu estime avoir gagné... Gantz aussi

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, parait mieux placé que son principal concurrent, le centriste Benny Gantz, pour former une coalition de gouvernement à l'issue des élections législatives de mardi, indiquent des sondages sortie des urnes publiés par les chaînes de télévision.

Le cumul des sièges des partis avec lesquels M. Netanyahu pourrait espérer former une coalition est nettement supérieur à celui de M. Gantz dans deux des sondages publiés par les trois grandes chaînes de télévision.

Gantz revendique la victoire

Néanmoins, Netanyahu et Gantz ont tous les deux revendiqué mardi soir une victoire «claire» de leur camp. «Le bloc de droite mené par le Likoud a remporté une victoire claire», a déclaré M. Netanyahu, évoquant la formation d'un gouvernement dans la soirée.

Son rival Benny Gantz s'est exclamé: «Nous avons gagné!», affirmant que «ces élections ont un vainqueur clair et un perdant clair». L'un et l'autre restent loin de la majorité absolue (61 sur 120) et devront s'allier à d'autres formations pour gouverner.

(L'essentiel/afp)