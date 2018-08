Une fusillade éclate en plein tournoi de jeux vidéo

Une personne a ouvert le feu dimanche lors d'un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville en Floride, de «multiples morts» étant à déplorer, a tweeté le bureau du shérif de la ville, précisant par la suite qu'un suspect était mort.

Le patron de cette équipe, Jason Lake, qui n'était pas présent, a indiqué à l'AFP par message sur Twitter que son joueur «avait réussi à s'échapper dans la rue et à se réfugier dans un club de sport». Plusieurs joueurs ont écrit sur Twitter qu'ils étaient sains et saufs, bien qu'effrayés. «Il y a eu une fusillade au tournoi Madden à Jacksonville. Notre joueur @JoelCP_ est sain et sauf», a écrit l'équipe SK Gaming.

D'immenses renforts de police étaient sur place, selon des images des télévisions locales. La police fédérale (FBI) est en train d'intervenir, a indiqué le sénateur de Floride Marco Rubio. La Floride a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un homme a tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando. Le 14 février 2018, un jeune homme de 19 ans, a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d'être arrêté.

Jacksonville Mass Shooting:

- At least 4 dead, 11 shot during a madden tournament at Jacksonville landing in Jacksonville, Florida (WJXT)

- ATF is responding

- One suspect is dead at the scene

- Massive police response pic.twitter.com/T7rThQOhNI