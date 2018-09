La Corée du Nord fête ses 70 ans en grande pompe

Des milliers de soldats suivis par l'artillerie et les chars ont défilé à Pyongyang dimanche pour célébrer le 70ème anniversaire de la Corée du Nord mais elle s'est abstenue de montrer les missiles balistiques intercontinentaux qui lui ont valu de multiples sanctions internationales. Kim Jong Un, le dirigeant de ce pays doté de l'arme atomique, a préféré témoigner de son amitié avec la Chine, levant la main de l'émissaire du président Xi Jinping en saluant la foule après l'événement.

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a été proclamée le 9 septembre 1948, trois ans après la division de la péninsule par Washington et Moscou aux derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Les grands événements rythment traditionnellement le calendrier politique de la Corée du Nord, et sont l'occasion pour elle de faire la démonstration de ses progrès dans sa quête pour se doter d'un missile capable de transporter une tête nucléaire sur le territoire continental des États-Unis. Mais trop montrer ses muscles aurait pu mettre en danger les efforts diplomatiques en cours.

Visite du président mauritanien et de... Gérard Depardieu!

Après une salve de 21 coups de canon, des dizaines d'unités d'infanterie ont défilé place Kim Il Sung, sous le regard de M. Kim, petit-fils du fondateur de la Corée du Nord et troisième de la dynastie régnante. Li Zhanshu, l'un des sept membres du comité permanent du politburo du Parti communiste chinois, était assis à son côté à la tribune. Des transports de troupes blindés, des lance-roquettes multiples et les chars ont suivi, survolés par des biplans formant le chiffre 70. Puis, sont venus les missiles, point d'orgue traditionnel des défilés. Mais seuls ont été montrés des engins de courte portée, le Kumsong-3, missile de croisière antinavire et le Pongae-5, un engin sol-air.

Pyongyang n'a pas fait part publiquement de sa volonté de renoncer aux armes. Mais il mène depuis plusieurs mois une remarquable offensive de charme. En avril, M. Kim avait déclaré que le programme d'armements nucléaires de son pays était parachevé et fait de la «construction économique socialiste» la nouvelle priorité stratégique. Kim Yong Nam, le chef de l'État aux fonctions largement honorifiques, a salué dans un discours son pays et son armée, «les plus forts du monde», sans mentionner l'arme nucléaire. Des invitations avaient été envoyées aux quatre coins de la planète mais seul le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz avait répondu présent. De manière plus anecdotique, l'acteur français Gérard Depardieu était également de la fête, assis en dessous de la tribune principale.

(L'essentiel/afp)