Une attaque est en cours dans un hôtel à Nairobi

Une fusillade était en cours, mardi après-midi, peu après une forte explosion, dans un complexe d'un quartier huppé de Nairobi, regroupant un hôtel et des bureaux, ont rapporté les médias locaux et un journaliste de l'AFP sur place. L'explosion a été entendue depuis le bureau de l'AFP de Nairobi à plus de 5 km des lieux. On ignorait en l'état la nature de cette attaque, un gardien de sécurité privée indiquant qu'il s'agissait de «bandits». Plusieurs voitures étaient en feu, dégageant d'épaisses fumées noires. «Il y a eu une bombe et il y a beaucoup d'échanges de tirs», a murmuré un homme travaillant sur place.

Les islamistes radicaux somaliens shebab ont revendiqué l'attaque. Le groupe, affilié à Al-Qaïda, affirme dans un court message posté par son agence de communication Shahada être responsable de cette attaque. Les shebab ont perpétré les deux derniers attentats les plus meurtriers au Kenya: celui du centre commercial Westgate en 2013 (67 morts) et celui de l'université de Garissa en 2015 (148 victimes).

Peu après le début de l'attaque, un garde d'une compagnie de sécurité privée travaillant sur place avait affirmé avoir vu «quatre bandits» à bord du véhicule, en sortir et poursuivre leur chemin à pied. Contacté au téléphone par l'AFP, Simon Crump, qui travaille dans le complexe, a indiqué que de nombreux employés s'étaient barricadés dans leurs bureaux. «Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Les tirs viennent de plusieurs directions à la fois», a-t-il décrit, ajoutant que tout le monde était terrifié. Un nombre important de services de sécurité et de secours étaient sur place.

(L'essentiel/afp)