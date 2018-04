Combat contre l'EI: «Où est votre "Merci l'Amérique"?»

«Jamais dit quand une attaque contre la Syrie pourrait avoir lieu. Cela pourrait être très bientôt ou pas si tôt que cela», a tweeté le président américain.

La France frappera «en temps voulu»



La France décidera d'une action militaire en coordination avec les États-Unis, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'une intervention télévisée jeudi, mais une fois seulement que toutes les informations auront été vérifiées. «Nous avons la preuve que la semaine dernière, des armes chimiques ont été utilisées, au moins du chlore, par le régime du président el-Assad. Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace».

«Dans tous les cas, les États-Unis, sous mon administration, ont fait un super boulot pour débarrasser la région de l'EI. Où est le "Merci l'Amérique"?», a-t-il ajouté.

Un message qui semble rétropédaler par rapport à la série de tweets matinaux belliqueux postés mercredi matin, dans lesquels il avertissait la Russie, alliée de Bachar el-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée, samedi, imputée au régime syrien.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 avril 2018

«La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et "intelligents"! Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela!», avait-il écrit, estimant que les relations entre Washington et Moscou étaient «pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la guerre froide».

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 avril 2018

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé mercredi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni) «à éviter une situation hors de contrôle» en Syrie, dénonçant «l'impasse actuelle» après les attaques chimiques présumées dans ce pays.



(L'essentiel/afp)