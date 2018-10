Les démocrates favoris, mais Trump résiste

La vague démocrate peut-elle faire pschitt? Le suspense demeure aux États-Unis, où le républicain Donald Trump pourrait encore éviter le vote sanction lors des élections de mi-mandat. Les républicains règnent sur la politique à Washington depuis 2016: en plus de l'homme d'affaires à la Maison Blanche, ils disposent d'une confortable majorité à la Chambre des représentants et d'une courte avance au Sénat (51 sièges contre 49). Tout pourrait changer le 6 novembre, lorsque les 435 sièges de la Chambre et un tiers de ceux du Sénat (35 sur 100) seront en jeu.

Ce sera la première occasion de voter pour les Américains depuis l'élection du milliardaire. «Il semble de moins en moins probable que les démocrates gagnent le Sénat», souligne David Lublin, professeur à l'American University de Washington. Or, si les républicains conservent la chambre haute, une procédure de destitution (impeachment) contre Donald Trump sera vouée à l'échec, sauf scandale majeur. «Les démocrates comptent sur de nombreuses opportunités pour reprendre la Chambre, mais moins le Sénat», renchérit Kyle Kondik, expert en politique américaine à l'université de Virginie. Depuis le démarrage de la campagne, «la Chambre et le Sénat semblent aller vers des résultats différents, ce qui complique l'idée d'une vague bleue», selon lui.

Élections serrées

S'ils parviennent à prendre la Chambre, les démocrates pourront lancer des enquêtes parlementaires contre l'administration Trump, bloquer les lois et le vote du budget. De quoi paralyser Washington. Avec une avalanche de candidats démocrates, des prévisions de participation au plus haut et des millions de dollars de financement, l'enthousiasme laissait penser depuis des mois que l'opposition avait un boulevard. Mais la dynamique s'est grippée ces dernières semaines, notamment avec l'affaire Brett Kavanaugh. Pourtant, ces élections de mi-mandat sont traditionnellement défavorables au parti du président américain.

À la Chambre, les démocrates doivent gagner 23 sièges s'ils veulent reprendre la majorité. Et cela reste fort probable. Le site FiveThirtyEight, référence dans les prédictions électorales, leur donne ainsi cinq chances sur six, à deux semaines et demi du scrutin. Mais une trentaine d'élections sont encore trop serrées pour qu'un vainqueur n'émerge avec certitude. Pour le Sénat, les démocrates font, par un hasard du calendrier électoral, face à une conjoncture beaucoup plus difficile: ils doivent défendre 26 des 35 sièges en jeu, dont plusieurs dans des États qui ont voté pour Donald Trump en 2016. FiveThirtyEight ne leur donne là qu'une chance sur cinq.

(L'essentiel/afp)