L'esplanade des Mosquées est en feu à Jérusalem

Au moins vingt Palestiniens, dont neuf enfants, ont été tués lundi dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, en riposte à des tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne, ont indiqué les autorités locales.

D'après ce bilan actualisé du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, au moins vingt personnes sont mortes dans les raids israéliens, qui ont également fait 65 blessés. Le mouvement Hamas, au pouvoir dans l'enclave, avait auparavant rapporté la mort d'un de ses commandants dans l'une de ces frappes.

Muhammad Fayyad, de la branche armée du Hamas, a été tué à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza, a confirmé une source au sein du mouvement islamiste armé, au pouvoir dans l'enclave palestinienne.

Vingt personnes, dont neuf enfants, ont été tuées, a rapporté le ministère de la Santé à Gaza. Peu auparavant, sept roquettes avaient été tirées de Gaza vers le territoire israélien, dont une a été interceptée par le système antimissiles israélien, a indiqué l'armée israélienne.

Une autre a endommagé une maison à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem, où les sirènes d'alarmes des autorités israéliennes ont retenti en début de soirée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le Hamas avait auparavant mis en garde Israël si ses forces ne se retiraient pas lundi soir de l'Esplanade des Mosquées, haut lieu de tensions entre Palestiniens et Israéliens dans le cœur de la Vieille ville de Jérusalem.

«Les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) lancent maintenant des roquettes contre l'ennemi à Jérusalem occupée en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville sainte et à ses abus contre notre peuple à Cheikh Jarrah et à la mosquée Al-Aqsa» située sur l'esplanade, ont-elles indiqué dans un bref message.

«Si vous escaladez, nous escaladerons»

«Ceci est un message que l'ennemi doit bien comprendre: si vous répondez, nous répondrons. Si vous escaladez, nous escaladerons», ont-elles ajouté.

Un incendie, visible à plus de deux kilomètres à la ronde, s'est déclaré lundi soir dans l'enceinte de l'Esplanade des Mosquées, où se trouvaient des milliers de fidèles pour la prière du soir, selon des journalistes de l'AFP. La cause de cet incendie n'était pas connue dans l'immédiat.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des ballons incendiaires et sept roquettes avaient été lancés de Gaza vers le sud du territoire israélien. Deux des sept roquettes avaient été interceptées par le système antimissiles israélien et trois étaient tombées dans des terrains vagues, selon l'armée.

En représailles, l'armée avait tiré «contre des postes militaires» du Hamas à Gaza et fermé le point de passage d'Erez avec Israël. Ces tirs de roquettes interviennent au quatrième jour de violences entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville illégalement occupée et annexée par Israël selon le droit international.

