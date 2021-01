Les pompiers de Iekaterinbourg (Sibérie occidentale) sont intervenus dans la nuit de lundi à mardi, dans un immeuble de neuf étages en proie aux flammes. Le feu avait pris au deuxième et s’était propagé à tout le bâtiment. Natalya Belova, qui vivait au dernier étage avec sa fille de 7 ans, s’est retrouvée prise au piège. La malheureuse a tweeté une série de messages désespérés, avant de périr dans les flammes avec son enfant.

«Au secours! On brûle… on est en train de mourir», a notamment écrit la Russe de 38 ans, publiant une photo d’elle le visage noirci par la fumée. D’autres habitants avaient déjà appelé les pompiers, mais il était trop tard pour sauver Natalya et Vera, écrit le Daily Mail. La fumée s’étant introduite dans le bâtiment à travers les fenêtres et le système de ventilation, la trentenaire et sa fille n’ont pas pu se mettre à l’abri.

«Un appartement en bas est en feu, on suffoque. Neuvième étage, on est en train de mourir», a écrit Natalya, dont le calvaire aura duré environ douze minutes. Les soldats du feu ne sont pas parvenus à atteindre Natalya et Vera à temps. Le dernier tweet de la trentenaire a été publié à 3h17 du matin. Les pompiers ont prononcé sa mort ainsi que celle de sa fille à 5h05. Six autres personnes ont péri dans l’incendie. «Il n’y avait absolument aucun moyen de les sauver», confie Maxim, le mari de Natalya.

(L'essentiel/joc)