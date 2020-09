Ivre, il tente de voler le taxi appelé par la police

Un Américain de 37 ans s’est fait l’auteur d’une des pires tentatives de vol de véhicule de l’histoire, dimanche. Travis Dulaney était en train de marcher dans une rue de Johnson City (Tennessee), en poussant un bébé de 3 mois dans sa poussette, quand il a croisé des policiers en intervention dans le quartier. En discutant avec l’individu, les officiers ont rapidement constaté qu’il était ivre et lui ont appelé un taxi.

Après avoir installé l’enfant dans le véhicule, le trentenaire a refusé d’y entrer à son tour. Menacé d’une arrestation pour ivresse sur la voie publique, Dulaney s’est mis à se battre avec les policiers, peut-on lire dans un communiqué. À un moment donné, l’Américain est parvenu à s’installer au volant du taxi et a tenté de s’enfuir avec le bébé à bord.

L’homme n’a pas pu aller bien loin. Il a été arrêté et mis en examen pour mise en danger d’un enfant, tentative de vol d’un véhicule à moteur, ivresse sur la voie publique et résistance à une arrestation. Dulaney a été incarcéré et sa caution fixée à 2 000 dollars. Le trentenaire était déjà connu des services de police: en août 2019, des officiers l’avaient retrouvé inconscient derrière le volant de sa voiture, un enfant d’un an assis à l’arrière.

(L'essentiel/joc)