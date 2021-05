L'éruption pourrait faire «des milliers de morts»

Dès mardi, l'Observatoire de volcanologie de Goma (OVG), référent des autorités locales sur tout ce qui touche au Nyiragongo, a évoqué cette hypothèse, dans une note technique dont l'AFP a eu copie, et authentifiée par des sources indépendantes. Cette note liste trois scénarios d'éruption, tous les trois catastrophiques, mais dont un est particulièrement effrayant.

Scénario 1

Éruption du Nyiragongo sur son flanc sud, ouverture des fractures jusque dans les villes de Goma et Gisenyi (au Rwanda voisin), la lave coule à partir des fractures et détruit une partie de ces villes», explique le document, signé du directeur général de l'OVG.

Scénario 2

Éruption du Nyiragongo sur son flanc sud, ouverture des fractures du flanc jusqu'au lac en traversant les villes», poursuit le document. «Une quantité de lave détruit une partie des villes de Goma et Gisenyi, et atteint le lac. Comme la quantité de lave qui se déverserait dans le lac n'est pas suffisante pour augmenter la température des eaux profondes sur tout le lac d'au moins 1°C, il n'y aura pas d'éruption limnique».

Scénario 3

«C'est le pire des cas»: «Éruption du Nyiragongo, ouverture des fractures du flanc sud, les coulées de lave détruisent une partie des villes de Goma et Gisenyi; au même moment une éruption fissurale ou phréato-magmatique se produit sous le lac et/ou un grand séisme de magnitude 6,5 ou 7 se produit dans le lac».

En conséquence, «une éruption limnique se produit et les gaz dissous dans les eaux profondes du lac montent (à la surface), surtout le CO2, asphyxient tous les être vivants autour du lac Kivu du côté congolais et rwandais». «Il y aurait des milliers de morts», conclut l'OVG, qui souligne au passage «avoir besoin des équipements et des réactifs appropriés pour la prospection urgente du lac Kivu».

Une telle éruption s'est déroulée en 1986 au Cameroun. Explications.

À la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, la région de Goma est une zone d'intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3 470 et 3 058 mètres. Goma est littéralement collé à la frontière du Rwanda, à la ville rwandaise de Rubavu, plus connue sous son ancien nom de Gisenyi. Les deux cités, dans une région particulièrement peuplée, sont contigües, et situées sur les rives nord-est du lac.

Le volcan Nyiragongo est entré en éruption soudaine samedi soir, provoquant un premier exil des habitants, revenus depuis lors mais qui vivent toujours dans la psychose d'une nouvelle éruption du fait des incessants et puissants séismes continuant de secouer la région. La lave s'est écoulée en deux directions depuis les flancs du volcan, une coulée s'immobilisant dans les faubourgs nord-est de Goma, l'autre coupant sur un kilomètre la route nationale 4 en périphérie nord de la ville.

Ces parents sont à la recherche de leurs enfants disparus après l’éruption du grand volcan #Nyiragongo qui a contraint plusieurs de fuir pour trouver refuge.

Images : Goma Actif pic.twitter.com/KtBhBnm8kB — Joseph Hello (@JosephHelloDRC) May 27, 2021

Jeudi à l'aube, devant la menace persistante du volcan grondant, les autorités ont ordonné l'évacuation «immédiate» et «obligatoire» de dix des douze quartiers de la ville. La précédente éruption majeure du Nyiragongo, le 17 janvier 2002, avait fait une centaine de morts. L'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo, en 1977, avait fait plus de 600 morts.

(L'essentiel/AFP)