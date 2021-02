Double miracle sur une autoroute américaine

Et pourtant, il a survécu. Un automobiliste s’en est miraculeusement sorti après avoir accidentellement précipité sa voiture d’un pont autoroutier près de Milwaukee (Wisconsin), samedi. Le conducteur du pick-up a heurté un tas de neige empilé sur l’accotement droit de la route et perdu le contrôle de son véhicule. Le malheureux est passé par-dessus la glissière de sécurité et a fait une chute d’environ 20 mètres avant de s’écraser à la verticale sur la chaussée inférieure, par miracle déserte à ce moment-là.

Deux témoins se sont précipités pour aider l’automobiliste en attendant l’arrivée de la police. Selon les autorités, l’homme était conscient, respirait et semblait en pleine possession de ses moyens. Il a été emmené à l’hôpital pour y subir des examens, rapporte le Milwaukee Journal Sentinel. Le comté de Milwaukee a assuré qu’il travaillait aussi vite que possible pour retirer la neige des bords des routes afin d’éviter des accidents comme celui-ci.

«Le plus grand risque est que la fonte des neiges et le gel créent une sorte de rampe, une rampe naturelle. La neige est aussi dure que du béton», explique Eddie Santiago, directeur des routes et de l’entretien du comté de Milwaukee.

(L'essentiel/joc)