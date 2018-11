Un grizzly tue une femme et son bébé de 10 mois

Une femme et son bébé de 10 mois ont perdu la vie après avoir été attaqués par un grizzly dans le territoire du Yukon. Cette enseignante de 37 ans était partie se promener en forêt avec sa fillette, lorsque leur chemin a croisé celui de l'animal. Leurs dépouilles ont été découvertes par le conjoint et papa, non loin de leur chalet situé sur la rive du lac Einarson, au nord-ouest du pays.

Juste après son arrivée sur le lieu des décès, cet homme a fait face au grizzly qu'il a abattu avec une arme à feu alors que l'ours chargeait vers lui. La Gendarmerie royale (GRC, police fédérale) et l'institut médicolégal ont confirmé dans un communiqué avoir ouvert une enquête sur une «attaque présumée d'ours».

Les amis du couple de Canadiens les ont décrits sur les réseaux sociaux comme des habitués des grands espaces sauvages. Ils s'étaient installés dans ce chalet le temps du congé de maternité de Mme Théoret, qui enseignait dans une école de Whitehorse. Il s'agit de la troisième agression mortelle par un ours au Canada cette année.

(L'essentiel/afp)