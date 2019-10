3 500 Iraniennes au stade à Téhéran, une première

Cette ouverture survient après la mort tragique en septembre d'une jeune femme, Sahar Khodayari, qui s'était immolée par le feu après avoir cru, selon la presse locale, qu'elle allait être condamnée à de la prison ferme pour avoir tenté d'entrer dans un stade. Sa mort a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux, où des appels de célébrités, footballeurs ou militants ont été lancés à Fifa pour bannir l'Iran des compétitions internationales. La Fifa avait alors accentué sa pression sur l'Iran, menaçant le pays de sanctions s'il ne permettait pas aux femmes d'assister aux matches de football masculin.

Après la révolution islamique de 1979, les Iraniennes se sont vu refuser l'accès aux stades, officiellement pour les protéger de la grossièreté masculine. La Fifa fait pression depuis des années pour que l'Iran ouvre ses stades aux femmes, mais Téhéran n'avait jusqu'à présent autorisé qu'en de rares occasions un nombre limité d'entre-elles (au maximum un millier de supportrices en novembre 2018) à assister à quelques rencontres.

«Vivre ça en personne»

Après la visite d'une délégation de la Fédération internationale à Téhéran en septembre, les autorités se sont résolues à autoriser la vente de billets à des femmes pour le match Iran-Cambodge. Les places pour le stade Azadi se sont vendues comme des petits pains et «la présence de 3 500 supportrices iraniennes est assurée», selon l'agence officielle Irna.

Jugeant ce chiffre insuffisant, une campagne sur Twitter appelle à accorder davantage de sièges aux femmes avec ce mot-dièse: #WakeUpFifa («Fifa réveille-toi»). Amnesty International a qualifié mercredi de «coup publicitaire cynique» la décision iranienne d'autoriser un «nombre symbolique de femmes» à entrer au stade jeudi et appelé Téhéran à «lever toutes les entraves à l'accès des femmes aux matches de football».

How Many Girls Have to Set Themselves on Fire? #WakeUpFIFA #BlueGirl Cartoonist: @ManaNeyestani pic.twitter.com/c4nvr6KSDd

«Je n'arrive toujours pas à croire que cela va arriver. Après toutes ces années [...] à regarder tout à la télévision, je vais maintenant pouvoir vivre ça en personne», déclare la journaliste Raha Pourbakhsh, fière d'avoir obtenu son billet.

Mais à l'inverse du théâtre ou du cinéma, où femmes et hommes peuvent s'asseoir côte-à-côte, les supportrices devront remplir des tribunes réservées pour elles, et surveillées, selon l'agence Fars, par quelque 150 policières. «J'aimerais que les femmes soient libres, comme les hommes, d'aller au stade et [qu'hommes et femmes] puissent s'asseoir côte-à-côte sans aucune restriction», dit Hasti, une habitante de Téhéran.

Women's sections in Azadi stadium have been fenced! This is not only utterly humiliating, but it also can be fatal for the fans. DO SOMETHING!#wakeupfifa pic.twitter.com/SRLOfTJzuR