Elle avait tué une femme pour lui voler son fœtus

En 2004, Lisa Montgomery a tué une femme enceinte pour lui ravir son fœtus. Seize ans après, les Etats-Unis s'apprêtent à l'exécuter le 12 janvier et continuent de s'interroger sur les raisons qui peuvent pousser à un tel acte. «Voler un bébé en éventrant sa mère» reste très rare, mais ce type d'attaques «a augmenté depuis une quinzaine d'années», remarque John Rabun, qui a cofondé le Centre national pour les enfants disparus et exploités.

Son organisation a recensé 21 «enlèvements de fœtus» depuis 1964 aux Etats-Unis, dont 18 commis depuis 2004. Cette année-là, Lisa Montgomery avait 36 ans. Mère de quatre grands enfants, elle avait subi une ligature des trompes quelques années plus tôt, ce que ses proches ignoraient. Après avoir repéré sa victime --une éleveuse de chiens enceinte de huit mois-- sur un forum de discussions, elle s'était présentée à son domicile sous prétexte de lui acheter un terrier. À la place, elle l'avait étranglée, avant de lui découper l'utérus avec un couteau, et l'avait abandonnée dans un bain de sang.

«Un bébé pour améliorer une relation mal en point»

Elle était partie avec la petite fille - qui a survécu - et l'avait présentée à son nouveau mari comme leur nouveau-né. Ce dernier l'avait crue, jusqu'à l'intervention de la police le lendemain. Lisa Montgomery a été condamnée en 2007 à la peine capitale pour ce crime «particulièrement odieux», selon le ministère de la Justice qui a fixé au 12 janvier son exécution. Sans nier la gravité des faits, ses avocats essaient de faire commuer sa peine en rétention à la perpétuité. Ils soulignent qu'elle a été victime de violences et de viols en réunion dans son enfance et qu'elle souffre de troubles psychotiques.

Sans entrer dans ce débat, les experts dressent des parallèles avec d'autres drames comparables, dont le dernier a eu lieu en octobre au Texas. Le crime est souvent commis par une femme ayant perdu un enfant ou incapable d'en avoir, qui «veut un bébé pour améliorer une relation mal en point avec un partenaire», souligne Ann Burgess, professeure en psychiatrie à Boston. «Elle a un homme dans sa vie et c'est la seule raison pour laquelle elle vole un enfant», renchérit John Rabun.

«Ces femmes planifient tout, elles lisent aussi des textes médicaux» pour apprendre à pratiquer des césariennes, ajoute John Rabun. «L'une d'elle avait surligné des passages jusqu'au moment de l'incision. Ensuite, elle s'était arrêtée de lire», raconte-t-il. Ces criminelles se montrent en effet totalement indifférentes au sort des mères. Sur les 21 cas «d'enlèvements de fœtus» recensés par son organisation, dix-neuf mères sont décédées.

(L'essentiel/afp)