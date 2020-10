Un article compromettant sur Biden a été bloqué

Donald Trump s’est joint aux critiques contre Facebook et Twitter. Les plateformes ont limité, mercredi, le partage en ligne d’un article controversé du New York Post sur Joe Biden, candidat démocrate à la Maison-Blanche, à seulement trois semaines de la présidentielle. «Affreux que Twitter et Facebook aient retiré l’article sur les courriels (…) liés à Joe Biden l’endormi et son fils, Hunter, dans le New York Post», a-t-il déclaré sur Twitter. «Ce n’est que le début pour eux», a-t-il ajouté, affirmant qu’il n’y avait «rien de pire qu’un responsable politique corrompu».

Le journal conservateur a publié des emails qui auraient été récupérés illégalement sur un ordinateur contenant des messages, des photos et des vidéos personnelles du fils de l’ex-vice-président de Barack Obama, Hunter Biden. Ces messages relancent des accusations lancées contre Joe Biden par le camp de Donald Trump, selon qui il aurait aidé le groupe gazier ukrainien Burisma à échapper à des enquêtes pour corruption. Hunter Biden a siégé de 2014 à 2019 au conseil de surveillance de la société. Joe Biden a toujours nié avoir discuté avec son fils de ses activités à l’étranger quand il était au pouvoir.

Communication «pas géniale»

L’un des dirigeants de Facebook, Andy Stone, a mis en doute la véracité des e-mails et annoncé que les informations du quotidien allaient faire l’objet d’une vérification. En attendant ces résultats, leur visibilité serait réduite sur la plateforme, a-t-il indiqué. «Notre communication sur nos actions au sujet de l’article du New York Post n’a pas été géniale. Et bloquer le partage de liens via des tweets et des messages privés sans contexte explicatif sur les raisons de ce blocage: c’est inacceptable», a tweeté le patron du réseau social, Jack Dorsey.

Donald Trump a plus tard accusé le réseau social à l’oiseau bleu d’avoir bloqué le compte de sa porte-parole, Kayleigh McEnany, pour avoir partagé l’article. «Parce qu’elle a partagé la vérité! Ils ont fermé son compte», «Ils essaient de protéger Biden», a clamé le président américain lors d’un rassemblement dans l’Iowa.

(L'essentiel/ats)