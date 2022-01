Trois disparus après les incendies dans le Colorado

Trois personnes sont portées disparues après des incendies qui ont détruit près d’un millier de maisons jeudi dans l’État américain du Colorado, ont annoncé les autorités samedi. «Nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir une liste de 100 disparus. Mais malheureusement, nous avons trois personnes dont la disparition est confirmée», a déclaré le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, lors d’une conférence de presse.

Au moins 991 maisons ont été détruites par les flammes qui ont ravagé jeudi des quartiers entiers de Superior et Louisville, deux localités voisines de Denver, la principale ville de l’État, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir dans l’urgence. Des chutes de neige ont stoppé la propagation du feu vendredi, mais aussi compliqué la recherche des personnes disparues.

