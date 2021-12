Un policier a été enlevé et décapité par l'EI

Sur ses chaînes Telegram, l'EI a publié mardi soir des photos présentées comme celles de la victime décapitée, après son «enlèvement» dans la région de Hamrine. Le colonel Yasser al-Jourani avait été enlevé à la mi-décembre alors qu'il se trouvait avec deux amis dans cette région de Hamrine pour pratiquer la chasse, a indiqué une source de sécurité. Sur Twitter, le porte-parole du commandant en chef de l'armée a présenté ses condoléances pour l'assassinat du colonel. «Nous poursuivrons les terroristes pour rendre justice et venger nos martyrs», a-t-il écrit.

«Le commandant en chef veut que se poursuive la collecte d'informations du renseignement et la stratégie offensive pour éliminer» l'EI, a-t-il écrit. Quant aux deux compagnons de chasse du colonel, le premier a été retrouvé tué par balle et le second grièvement blessé après avoir été torturé, avant de succomber à ses blessures, selon la source de sécurité.

Ces derniers jours, les forces de sécurité ont annoncé une vaste opération dans la région montagneuse de Hamrine, où les jihadistes restent très actifs dans la province de Diyala. Après avoir occupé de 2014 à 2017 de vastes territoires en Syrie et en Irak, l'EI a enchaîné les revers.

(L'essentiel/afp)